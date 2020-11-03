В РФ предложили ввести обязательную регистрацию ДНК преступников

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому обязательной регистрации ДНК будут подлежать осужденные и подозреваемые в преступлениях; это приведет к увеличению базы данных геномной информации в несколько раз к 2023 году.

Согласно законопроекту (№ 1048800-7), по аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию находящихся в местах лишения свободы преступников, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Кроме того, регистрировать геном предлагается у тех, кто взят под административный арест.

На 1 января в федеральной базе данных геномной информации насчитывалось 965 315 записей о геноме россиян, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Если закон примут, темпы регистрации существенно возрастут, и массив федеральной базы только за 2021 - 2023 годы может увеличиться до 5,2 млн единиц учета: вдвое за первый год реализации и в дальнейшем еще на 1,8 млн записей ежегодно. Таким образом, к 2023 году в базе будут данные 3,5% россиян. Сейчас в базе содержится геном 0,6% граждан, однако база эффективна, если в ней есть данные не менее 1% от общего количества населения, отмечается в пояснительной записке со ссылкой на зарубежный опыт.

Увеличение базы позволит более эффективно использовать информацию о геноме и лучше раскрывать преступления, отмечается в сопроводительных документах. Причем это касается не только текущих преступлений, но и тех, что были совершены в прошлые годы: чем больше база, тем выше шанс найти преступника.

"В 2019 году при увеличении на 65% количества поставленных на учет в ФБДГИ (Федеральная база данных геномной информации) генетических профилей лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде лишения свободы (внесено в ФБДГИ 229 918 объектов учета), количество совпадений их с данными ДНК следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений, возросло на 1,5 раза. В 2018 году было 2 102 совпадений, в 2019 году - 3 176", - говорится в пояснительной записке.

В ближайшие три года, согласно финансово-экономическому обоснованию, расходы бюджета по этому законопроекту составят 7,66 млрд рублей.

Закон уточняет понятие "геномная информация". Под ней понимаются биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах ДНК физического лица или неопознанного трупа, говорится в законопроекте.