В МВД заверили, что американцы не получат базу данных ДНК россиян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - База данных геномной информации граждан России, которую используют криминалисты, не попадет в руки американских ученых или спецслужб, заявил замглавы МВД РФ Игорь Зубов.

"Это абсурд насчет того, что американцы собирают куда-то там, что-то тащат. Они собирают, но не через эту базу данных. Это просто технически, идеологически и как угодно - невозможно использовать", - сказал Зубов на планерном заседании Госдумы в среду, где рассматривался законопроект об обязательной регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

Он добавил, что законодательная инициатива может помочь раскрыть преступления и непойманных преступников в России будет меньше: "С принятием этого закона эта лазеечка будет сужаться и сужаться".

Зубов также отметил, что другие страны давно идут по пути создания баз данных геномной информации, поскольку геномная экспертиза становится наиболее востребованным видом экспертизы в криминалистике во всем мире, и призвал не бояться прогресса и развития технологий.

"Мы живем в цифровом обществе, скоро машины будут распознавать совершенно спокойно человека в толпе, идентифицировать его, давать оценку его действий. Развитие искусственного интеллекта к этому идет, и мы должны быть к этому готовы", - сказал Зубов.

Депутат фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко в ходе обсуждения законопроекта высказала опасения, что генная база данных россиян может быть недостаточно защищена по аналогии с другими базами данных МВД, которые, по ее словам, можно купить на черном рынке.

"Раздалось опасение в интернете, что американцы собирают сейчас нашу базу данных по генотипу граждан России", - сказала Драпенко.

Законопроект о геномной регистрации

В среду Госдума приняла в первом чтении правительственную законодательную инициативу, по которой обязательной регистрации ДНК в России будут подлежать подозреваемые в преступлениях и уже осужденные преступники.

Согласно законопроекту (№ 1048800-7), по аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию находящихся в местах лишения свободы преступников, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Регистрировать геном предлагается и у тех, кто взят под административный арест.

На 1 января 2020 года в федеральной базе данных геномной информации насчитывалось 965 315 записей о геноме россиян, говорится в пояснительной записке. Если законопроект станет законом и вступит в силу, темпы регистрации существенно возрастут, и массив федеральной базы только за 2021 - 2023 годы может увеличиться до 5,2 млн объектов учета: вдвое за первый год реализации и в дальнейшем еще по 1,8 млн записей ежегодно.

Таким образом, к 2023 году в базе будут данные 3,5% россиян. Сейчас в базе геном 0,6% граждан, однако база эффективно функционирует, если в ней есть данные не менее 1% от общего количества населения, отмечается в пояснительной записке со ссылкой на зарубежный опыт.