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ВТБ передаст Петербургу 65% в созданном АО "Метрострой северной столицы"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ безвозмездно передаст правительству Петербурга 65% акций АО "Метрострой северной столицы", сказал глава города Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы нашли решение (как корпоративно структурировать петербургское метростроение - ИФ). К сожалению, "Метрострой" в предбанкротном состоянии. Город имеет всего 25%, практически не управляет активами, большинство акций у частных лиц. Мы нашли решение, спасибо вам большое. Мы договорились с банком ВТБ, мы создаем акционерное общество, 65% акций этого АО ВТБ передает городу, и мы начинаем, практически не останавливая строительство, с чистого листа. В "Метрострое" большие долги. Надо банкротить, но и банкротить нельзя, потому что мы остановим стройку, - сказал он.

Путин в ответ сообщил, что глава ВТБ Андрей Костин докладывал ему о планах развития метростроя в Петербурге.

Ранее сообщалось, что группа ВТБ может расширить свое присутствие на инфраструктурном рынке Санкт-Петербурга.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ВТБ Девелопмент" (входит в группу ВТБ) учредило дочернее предприятие АО "Метрострой северной столицы". Компания зарегистрирована 12 октября в Петербурге, в качестве основного вида деятельности указано строительство железных дорог и метро. Генеральный директор - Александр Романов, который также возглавляет еще одну структуру ВТБ - ООО "Транспортные концессии (Саха)".

Название новой "дочки" построено по тому же принципу, что и у управляющей компании петербургского аэропорта "Пулково" - "Воздушные ворота северной столицы", в которой у группы ВТБ блокпакет.

О том, что правительство Петербурга может стать партнером ВТБ в компании, создаваемой для строительства метрополитена в городе, Костин заявлял на прошлой неделе на пресс-конференции в ходе форума "Россия зовет!". До последнего времени монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой", в отношении которой в настоящее время введена процедура наблюдения.

"Нынешняя компания Петербургского метростроя находится в состоянии банкротства. У компании долги, поэтому там требуется зачастую заново создавать компанию, и мы планируем, что такая совместная компания может быть создана с правительством Санкт-Петербурга. Мы займемся не только и не столько финансированием, сколько самим строительством метрополитена. Безусловно, основные деньги должны поступать из бюджета Санкт-Петербурга на строительство, но эта компания требует инвестиций на первоначальной стадии на обновление производственных мощностей, оборудование и так далее", - заявил Костин.

Интерес к рынку петербургского метростроения проявляет ГК "Стройтрансгаз" (СТГ) бизнесмена Геннадия Тимченко. Основная цель СТГ - открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании "Метрострой" и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций, заявляла в августе компания. Тогда же "Стройтрансгаз" объявил о назначении бывшего руководителя "Метростроя" Вадима Александрова советником гендиректора СТГ, на этом посту он будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.

ВТБ Петербург Метрострой северной столицы

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