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На докапитализацию "Метростроя северной столицы" направлено 12 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ и правительство Санкт-Петербурга направят 12 млрд рублей в 2021 году на докапитализацию АО "Метрострой северной столицы", сообщил журналистам в кулуарах "Транспортной надели-2021" президент - председатель правления банка Андрей Костин.

"Мы подписали только что контракт с городом на 150 млрд рублей по сооружению трех станций на ближайшие три года. Сейчас принято с городом решение об увеличении уставного капитала. Только в этом году мы планируем внести дополнительно порядка 4 млрд рублей в уставный капитал компании. Власти города внесут 8 млрд рублей", - сказал он.

В конце октября комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга подписал с АО "Метрострой северной столицы" государственный контракт на строительство объектов городского метрополитена.

Подписанный документ включает задачи по строительству и реконструкции объектов метрополитена, а также инженерные изыскания и подготовку необходимой проектной и рабочей документации. В 2024 году предполагается построить станции "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".

В начале октября правительство наделило "Метрострой северной столицы" статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена Петербурга.

По проекту бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше финансирования текущего года. Ежегодные расходы будут увеличены до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах.

Группа ВТБ зарегистрировала АО "Метрострой северной столицы" и в декабре 2020 года безвозмездно передала правительству Петербурга 65% акций новой компании. Договорённость о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

ВТБ Метрострой северной столицы Петербург Андрей Костин

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