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Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Туве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 217 км к юго-западу от Кызыла (Тува) в среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:26 по Москве, имел координаты 50.76 градуса северной широты и 90.14 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,5 балла по шкале MSK-64.

В пресс-службе Центрального военного округа "Интерфаксу" сообщили, что подземные толчки не повлияли на боеготовность соединений и воинских частей, а также близлежащих военных объектов.

Как рассказал представитель ЦВО, "дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено". Пострадавших в результате землетрясения нет, отметил он.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.

Тува Кызыл

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