Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Туве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,6 зарегистрирован в 277 км к юго-востоку от Кызыла (Тува) в ночь на среду, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 19:53 мск во вторник (23:54 по местному времени), имел координаты 50.14 градуса северной широты и 97.50 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,8 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в 18:57 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 с эпицентром в 192 км юго-восточнее Кызыла, интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,4 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.