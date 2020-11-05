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НИИР запланировал испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей 5G

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Научно-исследовательский институт радио (НИИР) планирует до конца года провести испытания для определения возможности развертывания в России сетей пятого поколения связи (5G) в диапазоне 6 ГГц, сообщает в четверг газета "Известия".

"НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425-7100 МГц)", - говорится в публикации со ссылкой на заместителя директора научно-технического центра НИИР Евгения Девяткина.

Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Институт рассчитывает оценить основные показатели и характеристики сети - размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки, отмечается в статье.

Издание напоминает, что в России вопрос выделения частот для 5G стал больным и решается не первый год. Конверсия (расчистка) радиочастотного спектра для запуска сетей пятого поколения начнется в 2021 году, заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 2 ноября. Однако он не уточнил, о каких диапазонах идет речь.

По словам источников газеты в министерстве обороны РФ, ведомство готово рассмотреть возможность проведения испытаний для запуска сетей 5G в диапазоне 6 ГГц, но только после поступления конкретных предложений и запросов, пишут "Известия".

НИИР

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