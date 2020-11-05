Вырубленные в скале склепы найдены в пригородах Херсонеса

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Археологи Эрмитажа, Института археологии РАН и Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес" завершили новый этап исследований пригородов Херсонеса.

Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, участок, предназначенный для создания Историко-археологического парка, примыкает с юга к древнему городу Херсонес Таврический и расположен сразу за пределами городских стен. В этой зоне никогда не проводились систематические раскопки, ее исследовали только эпизодически.

В результате археологических исследований были обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены и цистерны для воды.

Была также собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. Найдено более 600 монет, в том числе из серебра и золота.

"Исследования позволили установить, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры и в начале средневековья здесь располагается городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы (склепы) и одиночные погребения в грунтовых могилах", - говорится в сообщении.

По итогам исследований на территории проектируемого историко-археологического парка "Херсонес Таврический" был поставлен на учет в управлении охраны объектов культурного наследия Севастополя новый объект - "Южный пригород древнего города Херсонес Таврический".