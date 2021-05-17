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Суд не увидел угрозы для Херсонеса в появлении постройки на его территории

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гагаринский районный суд Севастополя не удовлетворил иск жителя города к "Херсонесу Таврическому", требовавшего привести территорию музея-заповедника в аутентичный вид и демонтировать капитальное сооружение с макетом Херсонеса, сообщила пресс-служба суда в понедельник.

Помимо государственного историко-археологического музея-заповедника исковое заявление касалось Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история".

"По результатам судебного разбирательства принято решение об оставлении исковых требований без удовлетворения ввиду недоказанности факта наличия угроз сохранности объекту культурного наследия", - говорится в пресс-релизе.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Согласно материалам картотеки судебной инстанции, иск подал в марте текущего года Анатолий Туманов – реставратор памятников каменного зодчества, экс-сотрудник музея-заповедника "Херсонес Таврический". Он, по информации крымских СМИ, требовал снести капитальную конструкцию возле башни Зенона. Между тем фонд "Моя история" расценил иск как пиар севастопольца.

Херсонес – археологический памятник на юге России, основанный около 422/421 годов до н.э. и существовавший непрерывно более 15 веков. Площадь Херсонесского городища составляет примерно 45 гектаров.

В состав Херсонеса входят средневековые крепости, древнее городище, участки уникальной сельскохозяйственной округи.

В Корсуни (Херсонесе), согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир.

Заповедник в 2013 году внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. "Херсонес Таврический" указом президента РФ Владимира Путина в 2015 году отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.

Севастополь Крым Херсонес

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