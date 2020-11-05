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Близкие Сафронова запустили петицию, чтобы ему разрешили позвонить маме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Друзья и близкие журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене, запустили петицию, чтобы убедить следствие разрешить ему общение с семьей из СИЗО, сообщили "Интерфаксу" в инициативной группе, созданной для поддержки Сафронова.

"Инициативная группа в поддержку Ивана Сафронова, в которую входят его друзья, родственники, коллеги (...) запускают кампанию, цель которой убедить следствие не только предоставить Ивану звонок в день рождения матери, но и разрешить общение с близкими родственниками. С сегодняшнего дня можно подписать петицию и поддержать кампанию, приняв участие в онлайн-флешмобе", - сообщили в инициативной группе.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Ранее следователь отказал Сафронову в звонке маме в день рождения. Согласно ответу следствия на ходатайство журналиста, "установлено, что телефонные переговоры в условиях СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово" - ИФ) с указанным лицом (мамой - ИФ), являющимся при этом свидетелем по уголовному делу, могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию".

"Отрицательное решение в данной ситуации кажется, и нам его защите и инициативной группе, излишним и нарушающим, в первую очередь, принципы гуманизма, закрепленные в Конституции РФ. Недопустимость полного запрещения контактов заключенного с семьей признана даже международно-правовыми актами"", - заявил агентству адвокат Сафронова, руководитель правозащитного объединения "Команда 29".

Петиция друзей и близких Сафронова запущена на портале Change.org.

Сафронову, в настоящее время советнику главы "Роскосмоса", предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест.

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов, будучи в 2012 году завербованным представителем чешской спецслужбы, в 2017 году передал ей секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений были США, считает следствие.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Кроме того, защита настаивает на неконкретности обвинения Сафронова.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализируясь, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Иван Сафронов

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