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Прекращено дисциплинарное преследование еще троих адвокатов Сафронова

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Москвы прекратила дисциплинарное производство в отношении трех адвокатов журналиста Ивана Сафронова, сообщил "Интерфаксу" его защитник, руководитель объединения "Команда 29" Иван Павлов.

Дело журналиста Ивана Сафронова

Он уточнил, что это адвокаты Дмитрий Катчев, Даниил Никифоров и Сергей Малюкин.

Ранее управления Минюста по обращениям ФСБ направили в адвокатские палаты Москвы, Петербурга и Ленинградской области представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении всех адвокатов Сафронова. Следствие ФСБ считает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

В отношении Павлова адвокатская палата Петербурга прекратила дисциплинарное преследование в связи с отсутствием повода для его возбуждения. Палата Ленобласти прекратила производство в отношении адвоката "Команды 29" Евгения Смирнова по причине отсутствия в его действиях нарушений норм адвокатской этики и требований законодательства.

В октябре петербургское управление Минюста внесло в адвокатскую палату новое представление в отношении адвоката Павлова после другого обращения из ФСБ.

Адвокаты расценивают попытку их дисциплинарного преследования из-за дела Сафронова как давление на защиту.

Сафронова, советника гендиректора "Роскосмоса", обвиняют в госизмене. Он вину не признает.

Хроника 07 июля – 12 ноября 2020 годаДело журналиста Ивана Сафронова
Иван Сафронов Иван Павлов Москва Минюст ФСБ Петербург Ленинградская область Дмитрий Катчев Сергей Малюкин

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