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Четыре человека погибли в результате пожара в доме под Смоленском

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Частный дом сгорел под Смоленском, погибли четыре человека, еще трое без вести, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Пожар произошел в частном деревянном доме. Погибли двое взрослых и двое детей. Еще одного взрослого удалось спасти. Местонахождение еще троих детей неизвестно. Однако на месте пожара живых обнаружить больше не удалось", - сказал источник.

По его словам, пострадавшая семья была благополучной, алкоголем не злоупотребляла.

"Семья многодетная, благополучная. Проходила все положенные инструктажи, включая инструктаж по технике пожарной безопасности", - сказал источник.

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