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Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Смоленской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели семерых человек, в том числе пятерых детей, в результате пожара в частном доме в Смоленской области, сообщает в пятницу СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по ч.3 ст.109 УКРФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

"Сегодня около 00 часов 30 минут в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области произошел пожар. После тушения пожара были обнаружены тела пятерых детей и двух взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу", - говорится в сообщении.

Личности всех погибших установлены. Среди них - пять малолетних детей, самому старшему из которых 11 лет.

Отмечается, что на учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пожар произошел в деревянном доме. По его словам, пострадавшая семья была благополучной, алкоголем не злоупотребляла.

"Семья многодетная, благополучная. Проходила все положенные инструктажи, включая инструктаж по технике пожарной безопасности", - сказал источник.

СКР Смоленская область Ельня

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