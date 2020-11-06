Россияне перечислили профессии, неприемлемые для их детей

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Россияне считают профессии дворника, продавца и уборщика наиболее неприемлемыми для своих детей, об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Согласно результатам исследования, опубликованным в пятницу, каждый десятый респондент не хочет, чтобы его ребенок стал дворником. Кроме того, 7% родителей считают неприемлемой для своих детей профессию продавца или кассира, 6% - уборщика.

Также выяснилось, что 5% опрошенных не желают для своего ребенка карьеры полицейского, 4% - грузчика или водителя. "Против профессии чиновника высказались также 4%", - говорится в сообщении.

Не желают, чтобы их дети становились педагогами еще 4% респондентов, медиками - 3%. "Зарплата маленькая, а люди неблагодарные", - так объясняют свою позицию опрошенные. Кроме того, по 3% родителей назвали неприемлемыми должности военнослужащего и рабочего.

В рейтинг "нехороших" профессий в порядке убывания также вошли бухгалтер, артист, любые должности, начинающиеся со слова "менеджер", блогер, журналист, официант, бармен, пожарный, космонавт, охранник, сантехник, курьер, парикмахер, шахтер, строитель и юрист.

При этом 8% опрошенных заявили, что не существует неприемлемых профессий и они готовы поддержать любой выбор ребенка.

Опрос был проведен в период с 16 октября по 3 ноября среди 1,6 тыс. респондентов во всех федеральных округах РФ.