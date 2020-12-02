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Почти половина работающих россиян пошла бы на корпоратив при отмене COVID-мер

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Почти каждый второй (47%) имеющий работу россиянин принял бы участие в новогоднем корпоративе в этом году, если бы все ограничения в связи с пандемией были сняты, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно исследованию, среди молодежи в возрасте до 24 лет провести время на новогоднем корпоративе при таких условиях были бы готовы 63% респондентов.

Опрос показал, что женщин, желающих отпраздновать Новый год с коллегами, оказалось гораздо больше, чем мужчин - 53% и 41% респондентов соответственно.

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В свою очередь каждый третий работающий россиянин (32%) не пошел бы на новогодний корпоратив даже в случае снятия карантинных ограничений. Среди сограждан в возрасте от 45 лет и старше такую позицию занимают 40% респондентов.

По данным SuperJob.ru, не хотели бы участвовать в новогоднем празднике на работе даже при условии снятия всех ограничений 38% мужчин и 25% женщин.

Каждый пятый респондент, имеющий работу (21%), затруднился определиться со своей позицией по данному поводу.

Опрос был проведен 18-25 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 367 населённых пунктах во всех федеральных округах.

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