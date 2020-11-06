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ВШЭ предложила повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU -Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (ВШЭ) в заключении на проект бюджета на 2021-2023 годы предложил повысить налоги на неинвестируемые доходы граждан и свободные средства корпораций.

Заключение опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Представляется, что достигнутый уровень технологий налоговой службы и современная внешнеэкономическая ситуация существенно ограничивают возможности бегства национального капитала и вывода денег российскими юридическими и физическими лицами из российской юрисдикции. Это создает потенциал для более значительного повышения налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы и на неинвестируемые свободные средства корпораций", - говорится в заключении.

"Речь идет о 20-24% уровне подоходного налога для доходов физических лиц свыше 12 млн и 24 млн рублей в год и о возвращении к 24% или даже о 30%-ной ставке налога на прибыль в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета", - поясняют в ВШЭ.

Плоская шкала подоходного налога с основной ставкой 13% была введена в России с 1 января 2001 года. В 2000 году действовала прогрессивная шкала - от 12% до 30% в зависимости от уровня доходов в год.

В 2020 году президент Владимир Путин предложил повысить до 15% ставки по НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей за год, а собранные за счет этого средства - тратить на лекарства для детей с орфанными заболеваниями. Соответствующий законопроект уже рассматривается в Госдуме.

НИУ ВШЭ НДФЛ Владимир Путин Госдума правительство

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