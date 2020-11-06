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Правозащитники решили спасти от бессрочного заключения петербуржца без гражданства

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Не менявшего советский паспорт уроженца Аджарии Сергея Сатирова, который жил без документов в Петербурге, приговорили к выдворению из России. Грузия отказалась его принимать. Правозащитники пришли к выводу, что фактически приговорен к бессрочному заключению и попросили суд отменить решение о его выдворении, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат сети "Миграция и право" и правозащитного центра "Мемориал" Ольга Цейтлина направила соответствующую жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции, а также обратилась в ЕСПЧ.

Сатиров родился в Аджарской АССР, с 1995 года он учился в ленинградской школе прапорщиков. В 2003 году он потерял советский паспорт, и нового получать не стал. С тех пор он жил в Петербурге в незарегистрированном браке, у пары двое детей.

В мае 2019 года Фрунзенский суд оштрафовал Сатирова на 5000 рублей и постановил выдворить его из России за нарушение лицом без гражданства правил пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП). С тех пор он содержится в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), предельный срок содержания не был установлен.

Решение суда вступило в законную силу. В сентябре 2019 года посольство Грузии отказалось по запросу российского МВД выдать документы для возвращения Сатирова на территорию Грузии. Грузинского гражданства у него нет.

В марте 2020 года Сатиров обратился к правозащитникам. Он сказал "Коммерсанту", что на условия содержания в ЦВСИГ не жалуется, но не понимает, почему полтора года его не выпускают: "Я не подследственный, не задержанный, не нахожусь ни под какой статьей. Почему я нахожусь в заключении, как в СИЗО?"

Цейтлина сообщила, что сначала будет добиваться освобождения Сатирова, а затем его легализации в России. Она напомнила об указе президента Владимира Путина о запрете выдворения иностранцев и лиц без гражданства во время пандемии.

Адвокат напомнила и о решении Конституционного суда по аналогичному делу Ноэ Мсхиладзе, который два года провел в ЦВСИГ. КС в 2017 году признал нарушением Конституции "бессрочное и бесцельное заточение" иностранцев и лиц без гражданства, если их выдворение за пределы РФ невозможно. Тогда же КС потребовал немедленно принять поправки, которые предусмотрят процедуру освобождения таких лиц и сроки их удержания в ЦВСИГ. Такие поправки до сих пор не были внесены в Госдуму, отмечает "Коммерсантъ".

Сергей Сатиров Петербург Аджария Грузия Миграция и право Мемориал Ольга Цейтлина МВД ЕСПЧ Конституционный суд

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