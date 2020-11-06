Российские медики подтвердили диагноз "панкреатит" у Навального

Врачи не обнаружили признаков отравления оппозиционера

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - По результатам проведенных исследований у Алексея Навального обнаружен панкреатит, отравление не подтверждено, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", - сказали журналистам в пресс-службе управления.

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - отметили там.

По данным МВД, супруга Навального сообщала медработникам, что муж ограничивал себя в еде, а также что в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, при этом оппозиционер питался нерегулярно. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что на биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска и представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено.

Инцидент с Навальным

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы.

С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине. В настоящее время он находится в процессе реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

Вместе с тем германские специалисты 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервно-паралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российских властей, последние это отвергают.

Проверку по инциденту с Навальным в России в настоящее время ведет управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.