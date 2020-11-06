Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Новый антирекорд по COVID-19 в России, смерть Михаила Жванецкого и лидерство Джо Байдена в ключевых штатах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Заболели еще 20 582 человека, из них в Москве - 6 253 (максимальный осенний показатель). В Кремле заявили о необходимости дополнительных мер борьбы с распространением вируса, не связанных с локдауном. Президент РАН Александр Сергеев не исключает, что популяционный иммунитет при массовой вакцинации сформируется к началу лета 2021 года. Академик РАН Виталий Зверев заявил о бесполезности перчаток для борьбы с пандемией.

- Джо Байден вырвался в лидеры голосования в ключевых штатах. Речь идет, в частности, о Пенсильвании и Джорджии. Бывший вице-президент США в пятницу планирует выступить с обращением к американцам. В штабе Дональда Трампа все еще верят в его победу. Действующий президент уже успел выступить с речью, но некоторые каналы прервали трансляцию, заявив о дезинформации со стороны Трампа.

- Умер Михаил Жванецкий. Писателю-сатирику было 86 лет, месяц назад он объявил об уходе со сцены. О причинах смерти Жванецкого не сообщается. Церемонии прощания с писателем не будет из-за ситуации с коронавирусом.

- В МВД сообщили, что информация об отравлении Навального так и не была подтверждена. Там отметили, что у оппозиционера был диагностирован панкреатит, и сослались на слова его супруги о диете. Сам Навальный отверг эту информацию. Генпрокуратура заявила, что Германия в ответе на запросы так и не предоставила фактуры, а в МИД РФ обвинили Берлин в затягивании процесса. Представитель Минюста Германии подчеркнул, что Россия предоставила не всю необходимую информацию.

- Экс-замглавы Минтранса Алан Лушников стал владельцем "Калашникова". Он получил пятидесятипроцентную долю в ООО "ТКХ-Инвест" (Москва), которому принадлежит 75% "минус" 1 акция концерна.

- Тело сооснователя Skillboх, предположительно, нашли в Черном море. Игорь Коропов пропал 1 ноября, его телефон ранее нашли на пирсе Имеретинской низменности.