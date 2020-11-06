Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:06Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Новый антирекорд по COVID-19 в России, смерть Михаила Жванецкого и лидерство Джо Байдена в ключевых штатах

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки. Заболели еще 20 582 человека, из них в Москве - 6 253 (максимальный осенний показатель). В Кремле заявили о необходимости дополнительных мер борьбы с распространением вируса, не связанных с локдауном. Президент РАН Александр Сергеев не исключает, что популяционный иммунитет при массовой вакцинации сформируется к началу лета 2021 года. Академик РАН Виталий Зверев заявил о бесполезности перчаток для борьбы с пандемией.

- Джо Байден вырвался в лидеры голосования в ключевых штатах. Речь идет, в частности, о Пенсильвании и Джорджии. Бывший вице-президент США в пятницу планирует выступить с обращением к американцам. В штабе Дональда Трампа все еще верят в его победу. Действующий президент уже успел выступить с речью, но некоторые каналы прервали трансляцию, заявив о дезинформации со стороны Трампа.

- Умер Михаил Жванецкий. Писателю-сатирику было 86 лет, месяц назад он объявил об уходе со сцены. О причинах смерти Жванецкого не сообщается. Церемонии прощания с писателем не будет из-за ситуации с коронавирусом.

- В МВД сообщили, что информация об отравлении Навального так и не была подтверждена. Там отметили, что у оппозиционера был диагностирован панкреатит, и сослались на слова его супруги о диете. Сам Навальный отверг эту информацию. Генпрокуратура заявила, что Германия в ответе на запросы так и не предоставила фактуры, а в МИД РФ обвинили Берлин в затягивании процесса. Представитель Минюста Германии подчеркнул, что Россия предоставила не всю необходимую информацию.

- Экс-замглавы Минтранса Алан Лушников стал владельцем "Калашникова". Он получил пятидесятипроцентную долю в ООО "ТКХ-Инвест" (Москва), которому принадлежит 75% "минус" 1 акция концерна.

- Тело сооснователя Skillboх, предположительно, нашли в Черном море. Игорь Коропов пропал 1 ноября, его телефон ранее нашли на пирсе Имеретинской низменности.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре
Пандемия коронавируса

В Минздраве уточнили назначение новой партии вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Источник заявил, что РФ присоединится к ответным санкциям Белоруссии

Пандемия коронавируса

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');