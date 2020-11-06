AB InBev Efes сообщила о двузначном росте продаж в России

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes сообщила о двузначном росте продаж в III квартале 2020 года.

Драйверами роста были бренды низкоценового и среднеценового пива. Низкоценовой сегмент, который показал рост в период карантина, уже вернулся к допандемическому уровню, потеряв 1,2 п.п., отметила компания. Рост сегментов premium и super premium продолжается. В III квартале суммарная доля этих сегментов превысила 8%, увеличившись на 1 п.п. к прошлому году.

Наибольший рост по итогам квартала показали бренды "Белый медведь" (+1,1 п.п.), Gold Mine Beer (+0,8 п.п.), "Старый Мельник из бочонка" (+0,8 п.п.), Essa (+0,3 п.п.), Efes (+0,2 п.п.).

В компании отмечают, что негативный эффект пандемии остается "довольно ощутимым для бизнесов разного масштаба, особенно с учетом "второй волны", и оказывает серьезное влияние как на пивоваренный рынок, так и на экономическую ситуацию в целом".

AB InBev Efes старается корректировать своб бизнес-стратегию с учетом всех проблем.

"Однако текущая экономическая ситуация по-прежнему далека от стабильной и вызывает у нас обеспокоенность. Сегодня перспективы пивоваренной отрасли во многом определяются стабильностью регуляторной политики, поэтому мы надеемся на отсутствие дополнительных ограничений и конструктивный диалог с государством", - заявил через пресс-службу президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков.

AB InBev Efes была создана в результате объединения бизнесов крупнейшего в мире производителя пива Anheuser-Busch InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. В России компании принадлежит 11 заводов.

Ранее об улучшении динамики продаж в России сообщили Heineken и Carlsberg (пивоваренная компания "Балтика"). Heineken в III квартале увеличил продажи пива в России примерно на 1-3% (low-single-digit) после сокращения на двузначную величину (low teens) в первом полугодии. Продажи "Балтики" в III квартале выросли на 19% (на 3% в первом полугодии). Рост был обусловлен общим ростом рынка, влияние на который оказала хорошая погода, и стратегией "Балтики", включающей промо-мероприятия на фоне насыщенной конкурентной среды, сообщила компания.