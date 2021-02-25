Квартальная прибыль AB InBev выросла почти в 20 раз

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в IV квартале 2020 года увеличил чистую прибыль почти в 20 раз - до $2,27 млрд с $114 млн в IV квартале 2019 года.

Нормализованная EBITDA сократилась до $5,07 млрд с $5,34 млрд годом ранее. Рентабельность этого показателя составила 39,7% против 40,1% в IV квартале 2019 года.

Выручка AB InBev в октябре-декабре выросла до $144,455 млрд с $141,979 млрд. Органический рост выручки составил 1,6%.

Продажи пива в IV квартале увеличились на 1,8% (органически), до 126,388 млн гектолитров.

По итогам года чистая прибыль AB InBev упала в 6,5 раза, до $1,4 млрд с $9,17 млрд в 2019 году. Нормализованная EBITDA снизилась до $17,32 млрд с $21,08 млрд, рентабельность составила 36,9% против 40,3%. Выручка снизилась на 5,7% (органически) и составила $530,644 млрд.

В 2020 году AB InBev сократил продажи пива на 5,8% (органически), до 467,416 млн гектолитров. Падение продаж компания в первую очередь связывает с пандемией. Однако там отмечают, что потребители быстро приспособились к новым условиям, переключились на домашнее потребление и освоив онлайн-заказы. AB InBev сумел оперативно отреагировать изменения, и это позволило группе увеличить продажи пива во втором полугодии на 2,2%, говорится в сообщении.

В 2021 году AB InBev ждет роста выручки и прибыли по сравнению с 2020 годом, несмотря на продолжающуюся неопределенность, связанную с пандемией.

Компания также сообщила, что ее совет директоров предложил дивиденды за 2020 год в размере 0,5 евро на акцию. Годовое собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, состоится 28 апреля.