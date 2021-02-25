Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:24Заразились
на 25.02В России 4 212 100+11 198В мире 112 554 297+444 547

Квартальная прибыль AB InBev выросла почти в 20 раз

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) в IV квартале 2020 года увеличил чистую прибыль почти в 20 раз - до $2,27 млрд с $114 млн в IV квартале 2019 года.

Пандемия коронавируса

Нормализованная EBITDA сократилась до $5,07 млрд с $5,34 млрд годом ранее. Рентабельность этого показателя составила 39,7% против 40,1% в IV квартале 2019 года.

Выручка AB InBev в октябре-декабре выросла до $144,455 млрд с $141,979 млрд. Органический рост выручки составил 1,6%.

Продажи пива в IV квартале увеличились на 1,8% (органически), до 126,388 млн гектолитров.

По итогам года чистая прибыль AB InBev упала в 6,5 раза, до $1,4 млрд с $9,17 млрд в 2019 году. Нормализованная EBITDA снизилась до $17,32 млрд с $21,08 млрд, рентабельность составила 36,9% против 40,3%. Выручка снизилась на 5,7% (органически) и составила $530,644 млрд.

В 2020 году AB InBev сократил продажи пива на 5,8% (органически), до 467,416 млн гектолитров. Падение продаж компания в первую очередь связывает с пандемией. Однако там отмечают, что потребители быстро приспособились к новым условиям, переключились на домашнее потребление и освоив онлайн-заказы. AB InBev сумел оперативно отреагировать изменения, и это позволило группе увеличить продажи пива во втором полугодии на 2,2%, говорится в сообщении.

В 2021 году AB InBev ждет роста выручки и прибыли по сравнению с 2020 годом, несмотря на продолжающуюся неопределенность, связанную с пандемией.

Компания также сообщила, что ее совет директоров предложил дивиденды за 2020 год в размере 0,5 евро на акцию. Годовое собрание акционеров, которое рассмотрит вопрос о дивидендах, состоится 28 апреля.

AB InBev коронавирус

Новости по теме

Новости

Салливан останется послом США в России

Салливан останется послом США в России

Гражданина Германии на родине обвинили в шпионаже в пользу РФ

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Wintershall Dea заявила, что предоставила Nord Stream 2 AG достаточно денег

Пашинян в четверг выступит на площади Республики в Ереване

Австралия приняла закон о плате интернет-платформ за местные новости

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Пашинян отправил в отставку начальника Главного штаба ВС Армении

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Главный штаб Армении потребовал отставки Пашиняна

В Бресте вынесли обвинительный приговор погибшему после акции протеста

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Сторонники оппозиции в центре Еревана перекрыли несколько улиц

Brent подорожала до $67,19 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');