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В Петербурге ужесточат контроль за масочным режимом в транспорте

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга договорились с полицией и Роспотребнадзором о совместных рейдах для соблюдения масочного режима, сообщил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин журналистам в пятницу.

"Мы будем делать упор на соблюдении масочного режима, на соблюдении изоляции. Мы будем очень строго смотреть за работой учреждений общественного питания после 23:00: будем ходить по улицам вместе с полицией, вместе с Роспотребнадзором, и предпринимать самые серьезные меры. Резко ужесточим контроль со следующей недели, может, с выходных, за масочным режимом в общественном транспорте", - ответил он на вопрос о перспективах коронавирусных ограничений.

Елин уточнил, что договоренность о совместных рейдах с полицией уже достигнута.

Ранее и.о. директора "Петербургского метрополитена" Евгений Козин сообщил, что за месяц в метро выписали 300 штрафов за несоблюдение масочного режима, при этом 295 протоколов составили в вестибюлях и 40 - на платформах.

С 1 октября власти города заявили об ужесточении контроля за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, в том числе в автобусах и такси.

Петербург

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