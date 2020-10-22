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В Петербурге до конца ноября запретили работу кафе по ночам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, расширяющее перечень вводимых в городе ограничений.

"Работа организаций общественного питания (за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС) в ночное время приостановлена до 29 ноября. Досугово-развлекательная деятельность организаций общественного питания запрещена", - сообщает в четверг пресс-служба администрации губернатора.

Новое время работы предприятий общепита не уточняется.

Кроме того, постановлением запрещается работа детских игровых комнат площадью более 50 кв. м, расположенных на территориях объектов торговли и общественного питания, а также в торгово-развлекательных комплексах.

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Помимо этого, постановление вводит запрет на нахождение пассажиров во всех видах транспорта общего пользования без средств индивидуальной защиты. Подчеркивается, что перевозчики обязаны не допускать пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспортное средство.

Документ также рекомендует работодателям перевести на дистанционный режим максимально возможное количество работников.

Организациям (индивидуальным предпринимателям) рекомендовано воздержаться от проведения торжественно-досуговых мероприятий. Органам государственной власти Петербурга дано поручение не проводить такие мероприятия без крайней необходимости, говорится в сообщении.

Ранее вице-губернатор Евгений Елин сообщал, что в Петербурге планируется ограничить время работы предприятий общепита до 23:00.

Уже неделю Петербург ежедневно бьет рекорды по числу выявленных больных COVID-19: почти 700 новых больных каждый день. Две недели назад в городе ежедневно регистрировалось около 300 заболевших.

Хроника 09 января – 22 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург

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