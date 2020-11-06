Активистов "Левого фронта" отпустили из ОВД под обязательство о явке

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В центре Москвы полиция задержала не четверых активистов "Левого фронта", как сообщалось ранее, а пятерых. Их отпустили под обязательство о явке, рассказал координатор движения Сергей Удальцов.

По его данным, на них составили протоколы по части 5 статье 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Их ждут 25 ноября в Тверском суде.

Ранее Удальцов рассказал, что активистов жестко задержали на Кремлевской набережной, поскольку у них с собой был свернутый баннер с лозунгом "Капитализм убивает Россию".