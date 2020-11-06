Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:02Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Источник заявил, что РФ присоединится к ответным санкциям Белоруссии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что Белоруссия введет ответные меры в связи с расширением санкционного списка ЕС, причем меры, принятые Минском, будут действовать и на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" в пятницу российский источник.

"Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 5 ноября истек срок пребывания Александра Лукашенко у власти по итогам предыдущих выборов. "Получается, Евросоюз дождался истечения срока этих полномочий в прошлой каденции, чтобы объявить санкции в отношении Лукашенко. Тем самым они показывают, что точно не признают его в этом качестве", - добавил источник.

По его словам, такое решение не будет способствовать улучшению отношений ЕС и Белоруссии.

Как сообщалось, Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Лукашенко.

"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

Белоруссия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации
Пандемия коронавируса

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы

Глава ЦИК РФ предложила "развести" избирательный и учебный процессы
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса

Клиенты Сбербанка пожаловались на задержки в начислении зарплат

Пандемия коронавируса

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Глава РАН допустил появление коллективного иммунитета от COVID-19 к лету

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина

Путин подписал конституционный закон о формировании кабмина
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');