Источник заявил, что РФ присоединится к ответным санкциям Белоруссии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что Белоруссия введет ответные меры в связи с расширением санкционного списка ЕС, причем меры, принятые Минском, будут действовать и на территории РФ, сообщил "Интерфаксу" в пятницу российский источник.

"Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что 5 ноября истек срок пребывания Александра Лукашенко у власти по итогам предыдущих выборов. "Получается, Евросоюз дождался истечения срока этих полномочий в прошлой каденции, чтобы объявить санкции в отношении Лукашенко. Тем самым они показывают, что точно не признают его в этом качестве", - добавил источник.

По его словам, такое решение не будет способствовать улучшению отношений ЕС и Белоруссии.

Как сообщалось, Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Лукашенко.

"Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", - сообщается в публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.