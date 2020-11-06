Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:19Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

ЕС ввел санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще 14 чиновников

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, а также его старший сын Виктор.

Решение опубликовано на сайте "Официального журнала" Евросоюза. Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта.

Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС.

Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц. Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов. Александр Лукашенко тогда не попал в список санкций.

29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести высокопоставленных представителей белорусских властей.

ЕС Белоруссия Александр Лукашенко Виктор Лукашенко

Новости по теме

Новости
Теракт в Вене

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

В Вене закроют две мечети, куда ходил расстрелявший людей террорист

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

Байден обогнал Трампа в Пенсильвании после подсчета 98% голосов

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

ЕС продлил режим санкций против Турции за бурение в Средиземном море

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Байден вырвался вперед в ключевых штатах, где идет обработка бюллетеней

Донецк заявил о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Выборы в США - 2020

Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Выборы в США - 2020

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа
Выборы в США - 2020

Республиканцы Невады подали иск о мошенничестве на выборах

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС
Пандемия коронавируса

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');