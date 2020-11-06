Правозащитники увидели в штрафах за ложь об СССР в Сети угрозу независимым историкам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Штрафы за заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны в предложенной формулировке могут привести к произвольному наказанию, предупреждает член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе.

"Что такое заведомая ложь, кто знает? Заведомая она или нет, ложь ли это вообще? Этим историки должны заниматься, а не прокуроры. Произвольная формулировка этого законопроекта чревата произвольным наказанием. Размывание права происходит в нашей стране на наших глазах", - сказал Сванидзе "Интерфаксу" в пятницу.

Что касается трактовки деятельности СССР во время Второй мировой войны, то, предупредил он, "можно кого угодно пришить к этому делу, любую книжку, исследователя, который не так, как захочется кому-нибудь, подаст ситуацию, в том числе и правдиво, по фактам, но интерпретация не понравится, и все – заведомая ложь".

Председатель правления международного общества "Мемориал" Ян Рачинский с ним согласен: "Проблема в том, что эта юридически невнятная формулировка трактуется произвольно. Этот законопроект по сути – распространение существующей уголовной статьи для физлиц на деятельность юрлиц, только административное. Никаких новых формулировок в нем нет".

"Речь заведомо идет о том, чтобы исключить возможность критики советского руководства. Хотя эти действия заслуживают критики и неоднократно были таковы, что должны быть признаны преступными. История очень сложная, неоднозначная, и не может быть представлена так упрощенно, как хочется Яровой и ее единомышленникам разного ранга. Опять предполагается в отношении военного периода сочинить некий краткий курс истории, абсолютно черно-белый, исключив возможность критики", - сказал Рачинский "Интерфаксу".

По его словам, "введение такого рода статей – угроза всем независимым историкам, занимающимся периодом Второй Мировой войны, людям, высказывающим независимое мнение, несанкционированное заранее начальством, не совпадающее с его точкой зрения".

"На мой взгляд, это очередная имитация патриотизма, совершенно бессмысленное действие. Этот законопроект не является ни актуальным, ни злободневным. Мне не известны серьезные историки или политики, отрицающие, например, факт Нюрнбергского трибунала. Смысл этой активности не очень ясен", - сказал Рачинский.

Как сообщалось, в Госдуму внесен законопроект о штрафах в размере 1,5-3 млн рублей для юрлиц за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

"Внесен законопроект, предлагающий ввести административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - сказала журналистам автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

В настоящее время уже введено уголовное наказание за "реабилитацию нацизма" для физических лиц до двух лет лишения свободы, а если это было совершено с использованием служебного положения либо СМИ, а также "с искусственным созданием доказательств обвинения" – до пяти лет.