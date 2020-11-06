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В Думу внесен законопроект о штрафах за ложь о действиях СССР в годы войны

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о штрафах до трех миллионов рублей за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

"Внесен законопроект, предлагающий ввести административную ответственность юрлиц за публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны", - сказала журналистам автор инициативы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Публичное распространение подобной информации, в том числе через СМИ и интернет, влечет административный штраф для юридических лиц в размере от полутора до трех миллионов рублей с возможностью конфискации предмета административного правонарушения.

Кроме того, Яровая отметила, что "сегодня по общему правилу в действующем уголовном законодательстве устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием средств массовой информации и интернета".

"Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 "Реабилитация нацизма", и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета", - пояснила вице-спикер суть второго внесенного законопроекта.

Законопроекты размещены в пятницу в базе законодательной деятельности Госдумы.

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