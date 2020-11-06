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Грабители убили рабочего при нападении на колбасный цех в Калмыкии

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Разбойное нападение произошло на территории колбасного цеха в Сарпинском районе Калмыкии, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ в пятницу.

По данным следствия, 6 ноября в 7:30 нападавшие в масках, вооруженные металлическими предметами, проникли на территорию колбасного цеха для грабежа. Они убили рабочего цеха, избили собственника цеха и его супругу, похитив 500 тыс. рублей и другие ценности, говорится в сообщении.

Бандиты также незаконно проникли в дом собственника, где находилась его дочь с малолетними детьми, завладели сотовым телефоном и скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой, причиненный с применением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пункту "б" части 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Ведется следствие.

Калмыкия

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