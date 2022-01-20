Дело о вооруженном нападении полицейских на колбасный цех дошло до суда

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Калмыкии в суд направлено уголовное дело троих ростовчан, которых обвиняют в вооруженном нападении на колбасный цех и частный дом в Сарпинском районе, сообщили в СК. Они оказались бывшими полицейскими.

Нападение было совершено в ноябре 2020 года, в результате хозяин цеха и его жена получили тяжелые травмы, а работник комбината умер от полученных ран. Грабители тогда украли полмиллиона рублей и ценные предметы.

Следствие установило что нападение совершили трое жителей Ростова-на-Дону, у которых были обрезы охотничьих ружей и металлические гвоздодеры. В момент нападения подозреваемые были в масках с прорезями для глаз и перчатках.

Подследственные признались в этом нападении, а также в совершении четырех других ранее не раскрытых разбойных нападений в Ростовской области (в период с 2014 по настоящее время). Они выдали следствию ценности, добытые преступным путем.

"Следствием также установлено, что в ходе совершения обвиняемыми преступлений они являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов одного из соседних регионов", - говорится в пресс-релизе.

Причастность всех троих к ограблениям подтвердили молекулярно-генетические, медицинские, одорологические, трасологические, почвоведческие и иные судебные экспертизы, показания потерпевших и свидетелей. У них также обнаружились тайники с оружием, разнокалиберными боеприпасами, взрывчаткой и похищенным имуществом.

Фигурантам дела вменяют бандитизм, убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот оружия.