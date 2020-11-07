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Росэнергоатом начал опытную эксплуатацию нового VI блока ЛАЭС

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - АО "Концерн Росэнергоатом" начало опытно-промышленную эксплуатацию энергоблока N6 Ленинградской АЭС (ЛАЭС) с реактором ВВЭР-1200 (или блок N2 ЛАЭС-2, Сосновый Бор, Ленинградская область), сообщил концерн.

"Специалисты повысили мощность блока до 35% от номинальной и в 21:01 (мск) успешно подключили его к сети. В течение смены уровень мощности реакторной установки будет доведен до 40%. На следующей неделе начнется первое из 200 тестирований - испытание блока в режиме полного обесточивания", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу "Росэнергоатом" получил разрешение Ростехнадзора на начало опытно-промышленной эксплуатации.

Опытно-промышленная эксплуатация - финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. Она продлится более четырех месяцев. За это время специалисты последовательно повысят мощность реакторной установки до 40, 50, 75, 90 и 100%

В конце октября блок N6 ЛАЭС был подключен к энергосистеме, физпуск энергоблока стартовал 19 июля. Ввод блока в эксплуатацию запланирован на 2021 год. Новый блок заменит второй энергоблок с реактором РБМК-1000 ЛАЭС, который находится в эксплуатации 45 лет.

Ленинградская АЭС - действующая атомная электростанция, расположенная на побережье Финского залива в городе Сосновый Бор. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1973 году, последующие - в 1975, 1979 и 1981 годах. На площадке ЛАЭС строится ЛАЭС-2 с четырьмя энергоблоками с реакторами ВВЭР-2100. Энергоблок N1 был введен в промышленную эксплуатацию в ноябре 2018 года. Расчетный срок службы ЛАЭС-2 - 50 лет, основного оборудования - 60 лет.

Ленинградская область Сосновый бор Ленинградская АЭС ЛАЭС Росэнергоатом

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