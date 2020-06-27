"Росэнергоатом" не фиксировал происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений, заявили в "Росэнергоатоме".

"Суммарные выбросы ЛАЭС и КолАЭС по всем нормируемым изотопам за указанный период не превысили контрольных значений. Инциденты, связанные с выходом радионуклидов за установленные барьеры, отсутствуют", - говорится в сообщении департамента коммуникаций концерна, поступившем в "Интерфакс".

Там отметили, что в июне в работе реакторного оборудования АЭС отсутствовали отклонения, учитываемые в Ростехнадзоре, в том числе, не было повреждений реакторного оборудования, первого контура, топливных каналов или топливных сборок.

Ранее о превышении уровня радиоактивных веществ сообщалось в трех странах региона : йод-131 был обнаружен в начале июня в Норвегии, а цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103 - в Швеции и Финляндии.

По данным Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов, источником заражения может быть запад России, причиной - повреждение реактора или топливного элемента на АЭС, атомном ледоколе или подводной лодке.

По данным мониторинговых ведомств трёх стран, выявленные уровни незначительны и не представляют опасности для граждан.

Данные о превышении уровня радиоактивных веществ на территории России в июне отсутствуют.