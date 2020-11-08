Губернатор Курской области Старовойт стал "единороссом"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Глава Курской области Роман Старовойт вступил в партию "Единая Россия", сообщается на сайте регионального отделения партии.

"Президиум регионального политсовета партии принял важное решение о вступлении губернатора Курской области Романа Старовойта в ряды членов партии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году Старовойт участвовал и победил в партийном предварительном голосовании с последующим выдвижением от "Единой России" в качестве кандидата на должность губернатора.

По итогам выборов 9 сентября 2019 года врио губернатора Курской области Старовойт, выдвинутый "Единой Россией", получил 81,07% голосов избирателей. На этом посту он сменил Александра Михайлова, возглавлявшего регион почти 18 лет.