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Врио главы Курской области Старовойт победил на выборах с 81% голосов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт, выдвинутый партией "Единая Россия", побеждает на выборах по итогам обработки 100% протоколов, сообщили Интерфаксу" в областном избиркоме.

Как отмечается, у Старовойта 81,07% голосов. Второе место занимает Владимир Фирсов от КПРФ (5,65%), на третьем - Владимир Федоров от ЛДПР (5,45%).

По предварительным данным, явка на выборах губернатора Курской области составила 41,56%.

11 октября прошлого года президент России Владимир Путин своим указом назначил Старовойта исполняющим обязанности губернатора Курской области. Его предшественник Александр Михайлов, возглавлявший регион почти 18 лет, подал в отставку.

Роман Старовойт Курская область

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