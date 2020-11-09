Объем хищений на сайтах объявлений в РФ оценили в 1 млрд рублей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За последний год объем хищений средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки достиг минимум 1 млрд рублей, наибольшую активность мошенники проявляют на Avito и "Юле", пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

По данным DLBI, за последние 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по хищению средств с карт пользователей сайтов объявлений в РФ. Причем эта сумма приходится только на крупные группировки, данные по которым проанализировали эксперты компании, общий объем хищений достигает минимум 0,8 - 1 млрд рублей, заявил "Ъ" основатель DLBI Ашот Оганесян.

По его словам, это второй по размеру в стране сегмент розничного мошенничества после хищений непосредственно с банковских счетов граждан.

Специалисты компании пришли к таким выводам, проанализировав телеграм-каналы 116 активных группировок мошенников из чуть более 200 существующих, поясняет издание. В этих каналах публикуются все данные по хищениям с карт граждан - таким образом главари группировок гарантируют отсутствие махинаций с выплатами рядовым мошенникам, работающим напрямую с жертвами (так называемым воркерам).

Жертвами мошенников стали клиенты 78 банков

Эксперты DLBI выявили хищения с карт 78 банков, при этом 81% мошеннических транзакций, по данным компании, проходит через Сбербанк. Больше всего от деятельности киберпреступников страдают пользователи Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и "Юлы" (22% и 23% соответственно).

Такой незаконной деятельностью на сайтах объявлений занимаются порядка 13,1 тыс. мошенников, подсчитали в DLBI. Средний заработок организатора группировки достигает около 1,8 млн рублей. При этом год назад, в октябре 2019-го, общий заработок мошенников на сайтах объявлений составлял всего около 0,3 млн рублей, отмечает "Ъ".

Схемы хищений

Эксперт компании Infosecurity a Softline Company Анна Попова рассказала о схемах хищения денег у пользователей сайтов объявлений. Так, мошенники могут связаться с жертвой в обход официального ресурса и предложить перевести средства по фишинговой ссылке. Возможен и другой метод: человек, выдающий себя за продавца, говорит клиенту, что в работе сайта произошел сбой и присылает ссылку на оплату от "службы технической поддержки, при переходе по которой покупатель попадает на вредоносный ресурс, говорит Попова.

Сервисы объявлений пытаются бороться с мошенниками. Так, в "Юле" "Ъ" рассказали, что клиент сайта получает системное предупреждение, когда другой пользователь предлагает ему перевести беседу вне сервиса. Кроме того, подозрительных пользователей ищет нейросеть, добавили в компании. В Avito на запрос издания не ответили.