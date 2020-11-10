В Avito зафиксировали снижение числа жалоб на мошенников в три раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Число жалоб пользователей Avito на действия мошенников в службу поддержки сервиса объявлений в октябре упало в три раза по сравнению с июлем, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на директора подразделения Trust & Safety компании Андрея Рыбинцева.

Абсолютные данные по числу обращений пользователей по данному поводу в Avito не раскрывают, отмечает "Ъ".

Рыбинцев также призвал пользователей сайта объявлений в целях безопасности не переходить по ссылкам на внешние сайты и обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сервиса, а не по телефону или в WhatsApp.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) написал, что за последний год объем хищений средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки достиг минимум 1 млрд рублей, наибольшую активность, по данным специалистов DLBI, мошенники проявляют на Avito и "Юле".