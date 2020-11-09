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Причиной стрельбы в воронежской части назван конфликт с офицером

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Причиной стрельбы по людям и убийства трех человек в воинской части под Воронежем стал конфликт рядового с проверяющим офицером, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, рядовой Антон Макаров "повздорил с прибывшим с проверкой несения службы майором Романом Ермолаевым, выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера". Тогда на помощь Ермолаеву подбежал водитель-срочник, которого Макаров также застрелил.

"Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", - сказал источник агентства.

Ранее пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила, что в одной из частей под Воронежем около 5 утра военнослужащий из состава суточного наряда по парк открыл стрельбу по проверяющим, затем забрал оружие офицера и скрылся.

Подозреваемого ищет командование и сотрудники правоохранительных органов, добавили в пресс-службе.

Один из источников "Интерфакса" говорил, ссылаясь на предварительные данные, что напавший не только стрелял по сослуживцам, но и зарубил одного из них топором. По его сведениям, подозреваемого заблокировали в одном из помещений аэродрома и начали с ним переговоры. По словам другого собеседника агентства, напавший скрылся и его искали, в том числе на территории части.

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области дислоцируется 47-й смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. С 2013 года на аэродроме идет масштабный ремонт, поэтому вся авиатехника перебазирована в город Бутурлиновка. Планируется, что аэродром "Балтимор" введут в эксплуатацию к концу 2020 года.

Воронеж Балтимор Воронежская область Западный военный округ Антон Макаров Роман Ермолаев

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