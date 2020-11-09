Причиной стрельбы в части под Воронежем назвали нервный срыв у срочника

По уточненным данным, три человека погибли, еще один был ранен

Архивное фото Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Основной причиной убийства трех военнослужащих солдатом-срочником под Воронежем считается нервный срыв, рассказал источник "Интерфакса" в Западном военном округе.

По его словам, предварительная проверка выявила, что между стрелявшим и его жертвами никакого физического конфликта ни в понедельник, ни предшествовавший период не было.

Ранее сообщалось о троих погибших. Правительство Воронежской области назвало их имена - это майор Сергей Ермолаев (по другим данным, Роман), ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов получил пулевые ранения в плечо и лопатку и госпитализирован.

Пресс-служба ЗВО сообщила, что утром в понедельник в войсковой части в Воронежской области военнослужащий из состава суточного наряда по парку открыл стрельбу по проверяющим, затем забрал оружие офицера и скрылся. Его начали искать.

Информированный источник "Интерфакса" сообщил, что подозреваемый - срочник Антон Макаров 2000 года рождения.

"Макаров повздорил с прибывшим с проверкой несения службы майором Романом Ермолаевым, выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера", - рассказал собеседник агентства.

На помощь Ермолаеву подбежал водитель-срочник, которого Макаров также застрелил. "Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся", - сказал источник.

Другой источник говорил, что подозреваемого якобы заблокировали в помещении и начали с ним переговоры.

По словам собеседников агентства, трагедия случилась на аэродроме "Балтимор".

"К поискам военнослужащего, открывшего стрельбу в воинской части под Воронежем, привлечены более 100 сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии, а также беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росгвардии.

На военном аэродроме "Балтимор" в Воронежской области дислоцируется 47-й смешанный авиационный полк 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа. С 2013 года на аэродроме идет масштабный ремонт, всю авиатехнику оттуда перевели в Бутурлиновку. Ожидается, что "Балтимор" введут в эксплуатацию к концу 2020 года.