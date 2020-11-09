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Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, по которому премьер-министр имеет десять заместителей, сообщила пресс-служба Кремля. Сейчас у премьера Михаила Мишустина девять заместителей, в том числе один первый заместитель (первый вице-премьер Андрей Белоусов).

Новый президентский указ устанавливает, что председатель правительства имеет десять заместителей, в том числе "одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации".

Эти изменения вносятся в президентский указ от 21 января 2020 года о структуре федеральных органов исполнительной власти. Они вступают в силу со дня подписания.

С 9 ноября вступил в силу новый порядок формирования правительства, который утвержден федеральным конституционным законом. Закон был принят на фоне слухов о грядущих перестановках в правительстве Михаила Мишустина, которое было сформировано в январе. В частности, говорилось о возможном повышении министра энергетики Александра Новака до вице-премьера.

Владимир Путин Михаил Мишустин Андрей Белоусов правительство

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