Песков назвал смену четырех министров обычной ротацией

Предположения о преждевременности отставок он считает некорректными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обычной ротацией смену сразу четырех министров правительства. Его спросили на брифинге, не связаны ли отставки с невыполнением президентских поручений.

Он также называл некорректными предположения, что отставки могут быть преждевременными.

"Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно - постановка вопроса некорректная", - сказал Песков.

Он напомнил, что правительством руководит премьер-министр, который "конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода".

Пресс-секретарь напомнил, что исполнение президентских поручений контролирует непосредственно Белый дом и контрольное управление президента. Контрольное управление отслеживает статистику по поручениям и регулярно делает об этом доклады главе государства.

"Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений", - отметил Песков.

По его словам, "тема выполнения поручений находится в абсолютном приоритете председателя правительства Мишустина, он об этом неоднократно говорил".

Данные о неисполненных поручений пресс-секретарь предоставить не смог. "У меня их просто нет под рукой. Попробуем это со временем подготовить", - сказал он.

Слухи о грядущих перестановках в правительстве появились на фоне принятия конституционного закона о формировании кабинета министров. Он вступил в силу 9 ноября, и уже утром Владимир Путин освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и министра строительства Владимира Якушева. Якушев уже назначен полпредом президента на Урале.

Премьер-министр Михаил Мишустин также сообщил, что глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а министерский портфель перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову.

Премьер также предложил на пост главы Минтранса гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева. На должность министра строительства предложен его первый заместитель Ирек Файзуллин. Минприроды может возглавить министр развития Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Их кандидатуры внесены в Госдуму.

Профильные комитеты в 13:00 понедельника начнут обсуждать эти назначения. Кандидатуру Козлова обсудят на совместном заседании комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и комитет по экологии и охране окружающей среды, сообщил председатель второго комитета Владимир Бурматов и подтвердил источник "Интерфакса" в первом комитете.

Комитет по транспорту и строительству рассмотрит кандидатуру Савельева на очном заседании, рассказал глава комитета Максим Сураев. Этот же комитет вместе с комитетом по жилищной политике и ЖКХ обсудят кандидатуру Файзуллина, сказал первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

В то же время думский комитет по энергетике рассмотрит предложение назначить Шульнинова главой Мосэнерго.