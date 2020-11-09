В УрФО сменился полпред президента

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

Полномочным представителем президента в УрФО назначен Владимир Якушев, он освобожден от должности главы Минстроя РФ. Указ об этом также опубликован на сайте Кремля.

Владимир Якушев

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в башкирском Нефтекамске. В 1993 году окончил Тюменский государственный университет по специальности "Правоведение" с присвоением квалификации "юрист", в 1997 году – по специальности "Финансы и кредит" с присвоением квалификации "экономист". Кандидат экономических наук. В декабре 2005 года защитил диссертацию на тему: "Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона".

Трудовую деятельность начал в 1993 году юрисконсультом филиала Ямало-Ненецкого филиала Западно-Сибирского коммерческого банка и до 2001 года работал на различных должностях в банковской системе.

13 июня 2001 года Якушев был назначен вице-губернатором Тюменской области. С 14 апреля 2005 года - глава Тюмени, с 24 ноября 2005 года был губернатором Тюменской области. 18 мая 2018 года возглавил Минстрой РФ.

Николай Цуканов

Николай Цуканов занимал пост полномочного представителя президента РФ в УрФО с 26 июня 2018 г. До этого он работал помощником президента РФ (2017-2018 гг.), полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (2016-2017 гг.).