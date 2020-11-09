Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:55Заразились
на 09.11В России 1 796 132+21 798В мире 50 395 314+562 639

Главу Минвостокразвития Козлова предложили на пост главы Минприроды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина предложен Александр Козлов, занимающий в настоящее время пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии.

В РоссииНовым министрам предстоит утверждение в ГосдумеЧитать подробнее

Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. Окончил Московскую академию предпринимательства по специальности "Юриспруденция". В 2000-2010 годах занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь". В 2011 году назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В 2014-2015 годах – мэр Благовещенска, в 2015-2018 годах – губернатор Амурской области. С 2018 года занимает пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Женат, двое детей.

Кобылкин покидает пост главы Минприроды на фоне критики ряда направлений деятельности ведомства. Со стороны общественности часто критиковалась медленная реализации нацпроекта "Экология", значительные суммы финансирования которого оставались не освоенными Минприроды. Кроме того, с трудом двигается мусорная реформа в России, которую тоже координирует Минприроды. Так, Счетная палата после проведения анализа ситуации в обращении с твердыми коммунальными отходами оценила ее как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной.

Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани, в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профпереподготовки Уральской академии госслужбы по специальности "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в городе Геленджик. С 1993 года работал в геологических предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года занимал пост главы Пуровского района ЯНАО. В 2010-2018 годах являлся губернатором ЯНАО. В 2018-2020 годах возглавлял Минприроды РФ.

Дмитрий Кобылкин Александр Козлов Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Песков назвал смену четырех министров обычной ротацией

Песков назвал смену четырех министров обычной ротацией

Ритейлеры пожаловались на "шквал" прокурорских запросов о ценах

Мишустин предложил назначить главой Минстроя Ирека Файзуллина

СЕО "Аэрофлота" Савельев возглавит Минтранс вместо Дитриха

Причиной стрельбы в части под Воронежем назвали нервный срыв у срочника

Причиной стрельбы в части под Воронежем назвали нервный срыв у срочника
Изменение Конституции

Новым министрам предстоит утверждение в Госдуме

Новым министрам предстоит утверждение в Госдуме

Путин освободил от должности главу Минприроды

Евгений Дитрих оставил пост министра транспорта

Пандемия коронавируса

В России поставлен новый антирекорд по заразившимся COVID-19

В России поставлен новый антирекорд по заразившимся COVID-19

В УрФО сменился полпред президента

В УрФО сменился полпред президента
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');