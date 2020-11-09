Главу Минвостокразвития Козлова предложили на пост главы Минприроды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина предложен Александр Козлов, занимающий в настоящее время пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии.

Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. Окончил Московскую академию предпринимательства по специальности "Юриспруденция". В 2000-2010 годах занимал руководящие посты в компаниях "Русский уголь" и "Амурский уголь". В 2011 году назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области. В 2014-2015 годах – мэр Благовещенска, в 2015-2018 годах – губернатор Амурской области. С 2018 года занимает пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Женат, двое детей.

Кобылкин покидает пост главы Минприроды на фоне критики ряда направлений деятельности ведомства. Со стороны общественности часто критиковалась медленная реализации нацпроекта "Экология", значительные суммы финансирования которого оставались не освоенными Минприроды. Кроме того, с трудом двигается мусорная реформа в России, которую тоже координирует Минприроды. Так, Счетная палата после проведения анализа ситуации в обращении с твердыми коммунальными отходами оценила ее как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной.

Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани, в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году – институт профпереподготовки Уральской академии госслужбы по специальности "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в городе Геленджик. С 1993 года работал в геологических предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года занимал пост главы Пуровского района ЯНАО. В 2010-2018 годах являлся губернатором ЯНАО. В 2018-2020 годах возглавлял Минприроды РФ.