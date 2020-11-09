Путин освободил от должности главу Минприроды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

Кобылкин возглавлял Минприроды с мая 2018 года. До этого он работал в должности губернатора ЯНАО.

Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что пост главы Минприроды вместо Кобылкина может занять нынешний руководитель Минвостокразвития Александр Козлов.