Комитеты Госдумы одобрили кандидатуру Козлова на пост главы Минприроды

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям и комитет по экологии и охране окружающей среды рекомендовали одобрить кандидатуру Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии РФ.

Соответствующее решение принято на совместном заседании комитетов в понедельник.

Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил на эту должность Козлова, который возглавляет министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные кандидатуры министров и вице-премьеров будут рассмотрены на пленарном заседании нижней палаты парламента во вторник.