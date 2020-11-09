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Мишустин предложил назначить главой Минстроя Ирека Файзуллина

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме согласовать назначение министром строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который до сих пор был первым замглавой Минстроя. Об этом премьер сообщил на совещании с вице-премьерами.

Файзуллин занимает нынешнюю должность с января, когда был сформирован новый состав правительства. Представляя его, вице-премьер Марат Хуснуллин называл его "опытнейшим человеком", чьи знания и опыт "будут полезны для страны".

В Минстрое Файзуллин отвечал за реализацию программ в сфере госуслуг в строительстве. До этого назначения с 2010 года он занимал пост министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана.

Отправленного в отставку Владимира Якушева Мишустин поблагодарил за совместную работу и пожелал успехов на новом месте.

Ранее 9 ноября президент Владимир Путин своими указами отправил Якушева в отставку и назначил его своим полпредом в Уральском федеральном округе.

Слухи об отставке главы Минстроя появились на фоне принятия конституционного закона о новом порядке формирования правительства. Телеграм-каналы прочили должность министра Файзуллину, напоминая, что с ним профильный вице-премьер Марат Хуснуллин работал в Татарстане.

Также в понедельник в отставку ушли министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин и министр транспорта Евгений Дитрих.

Новым министрам предстоит процедура утверждения в Госдуме, у депутатов будет неделя на обсуждение их кандидатур, объяснил председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ирек Файзуллин Марат Хуснуллин Михаил Мишустин Госдума Владимир Якушев УрФО

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