Новым министрам предстоит утверждение в Госдуме

Освободились вакансии глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Новые руководители Минтранса, Минстроя и Минприроды пройдут новую процедуру утверждения в Госдуме, в соответствии с принятыми поправками к Конституции, заявил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

9 ноября вступил в силу новый порядок формирования правительства, и уже утром президент Владимир Путин своими указами освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха, министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина и министра строительства Владимира Якушева. Якушев уже назначен полпредом президента на Урале.

Крашенинников напомнил, что поправки, внесенные в Конституцию, вступили в силу 4 июля, это нормы прямого действия, следовательно, новые правила формирования кабмина действуют с 4 июля и теперь все члены правительства, кроме силовиков, будут утверждаться депутатами.

Кандидатов на должности министров будет вносить в Госдуму премьер-министр, у депутатов будет неделя на их утверждение. По словам Крашенинникова,"за это время должны быть проведены консультации с профильными комитетами, с фракциями и, соответственно, кандидат должен быть заслушан".

"От введения такой процедуры выигрывает общество, потому что на самом деле все видят, что это за кандидат. Он представляет свою программу, рассказывает о своих целях и таким образом должен убедить Государственную Думу", - считает депутат.

Одновременно Дума, "утверждая членов правительства, наряду с этим публичным опытом берет на себя ответственность", отметил он, так как "профильный комитет Думы дальше должен будет с этим министром работать и также Дума". Таким образом, по его словам, реализуется "такой истинный принцип разделения властей".