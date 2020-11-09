Медведев выдвинул Кобылкина на пост и.о. замсекретаря Генсовета ЕР

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил президиуму Генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии в понедельник.

Голосование по его кандидатуре состоится на заседании президиума в среду, 11 ноября. Кобылкин станет первым заместителем руководителя избирательного штаба "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщили позднее в пресс-службе партии.

Там же отметили, что решение принято в понедельник по итогам рабочей встречи с секретарем Генсовета партии Андреем Турчаком.

В партии также процитировали Турчака, который отметил, что "Единая Россия" уже начала активную подготовку к кампании 2021 года и выразил уверенность, что Кобылкин сможет плотно работать с депутатами Госдумы, сенаторами, однопартийцами в регионах, участвовать в развитии социальных и инфраструктурных проектов.

Ранее в понедельник указом президента РФ Кобылкин был освобожден от должности министра природных ресурсов и экологии.

О Дмитрии Кобылкине

Кобылкин покидает пост главы Минприроды на фоне критики ряда направлений деятельности ведомства. Со стороны общественности часто высказывалось недовольство медленной реализацией нацпроекта "Экология", значительные суммы финансирования которого оставались не освоенными. Кроме того, с трудом двигается мусорная реформа в России, которую тоже координирует Минприроды. Так, Счетная палата после проведения анализа ситуации в обращении с твердыми коммунальными отходами оценила ее как неблагополучную, а реформу в этой сфере назвала безуспешной.

Кобылкин родился 7 июля 1971 года в Астрахани, в 1993 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности "горный инженер-геофизик", в 2003 году - институт профпереподготовки Уральской академии госслужбы по специальности "государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в геофизическом объединении "Шельф" в Геленджике. С 1993 года работал на геологических предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2005 года занимал пост главы Пуровского района ЯНАО. В 2010-2018 годах был губернатором ЯНАО, в 2018-2020 годах возглавлял Минприроды РФ.