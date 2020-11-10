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В Госдуме предложили отменить НДС на покупку рекламы российского ПО за границей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Покупку за границей рекламы и маркетинговых услуг для реализации отечественного ПО, включенного в российский реестр программ, предлагается освободить от НДС, соответствующие поправки внесло в Госдуму правительство.

Поправки внесены ко второму чтению законопроекта (N1022670-7) и опубликованы в электронной базе данных парламента.

"В целях развития экспорта информационных технологий и программ российского производства предлагается право на принятие к вычету суммы НДС по рекламным и маркетинговым услугам, приобретенным для оказания услуг по предоставлению прав пользователей на использование программ для ЭВМ и баз данных. То есть те услуги на внешних рынках, которые будут приобретаться, по ним будет право на вычет", - сказал накануне, представляя поправку на заседании думского комитета по бюджету, замминистра финансов Алексей Сазанов. Он уточнил, что данная норма направлена на стимулирование экспорта российского ПО.

Глава комитета по бюджету Андрей Макаров при этом уточнил, что для получения вычета по НДС программы, в отношении которых с иностранными контрагентами заключаются договоры на рекламу и маркетинговое обслуживание, должны быть включены в российский реестр ПО.

Согласно действующему законодательству, при заключении сделок с иностранными поставщиками услуг, не состоящими на налоговом учете в РФ, у российских компаний возникает обязанности по уплате НДС.

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