Под Иркутском врачи, привившиеся от COVID, заявили о приобретении иммунитета

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Два врача Шелеховской районной больницы Иркутской области, которые в сентябре добровольно поставили прививки от COVID-19, заявили, что приобрели иммунитет к новой коронавирусной инфекции, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Главный врач больницы Оксана Вельм и врач скорой помощи Константин Горбылев прошли двукратную вакцинацию первой зарегистрированной российской вакциной "Спутник V", говорится в сообщении.

"Небольшое недомогание, утомляемость проявились после ревакцинации. Но работе это не мешало. Спустя три недели после сдачи крови на ИФА-диагностику были обнаружены антитела к COVID-19 в количестве 90% от максимального показателя", - цитирует пресс-служба слова Вельм.

В настоящее время оба врача работают с ковидными пациентами, периодически сдают анализы на COVID-19 и никаких отклонений в состоянии своего здоровья не наблюдают.

Как сообщалось, первая партия вакцины "Спутник V" (42 дозы) поступила в Иркутскую область в сентябре. Ею были привиты медики и водители, работающие с пациентами, зараженными COVID-19. Вакцинация проводится добровольно.

До конца текущего года ожидается поступление в регион еще около 2 тыс. доз вакцины.

По данным оперативного штаба на утро 10 ноября, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 27 032 случая COVID-19 - за сутки выявлено 260 новых заболевших. В больницах находится 4 545 пациентов - за сутки госпитализировано 27 человек. Выздоровело 20 916 человек (за сутки - 221). Умерло 574 (за сутки - 18).