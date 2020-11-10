Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:52Заразились
на 10.11В России 1 817 109+20 977В мире 50 913 976+518 662

В Петербурге закрыли дело чиновницы, закупившей ненужных лекарств на 195 млн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы городского комитета по здравоохранению Людмилы Сычевской, которая обвинялась в закупке ненужных дорогостоящих лекарств. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Дело прекращено на этапе предварительных слушаний в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (в данном случае два года).

Сычевская с декабря 2012 года занимала должность начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению. По версии обвинения, женщина с 2013 года по 2015 год не корректировала заявки на поставку лекарств для онкобольных "с целью снижения нагрузки по должности". Некоторые лекарства оказались невостребованными, у них истек срок годности. Ущерб от действий Сычевской оценили почти в 196 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).

Петербург

Новости

Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Госдума одобрила назначение пяти новых министров и вице-премьера

Дело об изнасиловании дознавательницы в Уфе отправлено на пересмотр

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Суд перевел CEO банка "Траст" Хабарова из СИЗО под домашний арест

Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманками

Пандемия коронавируса

Каждый четвертый депутат Госдумы переболел или болеет COVID-19

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади

Навальный выиграл в ЕСПЧ компенсацию за задержание на Болотной площади
Пандемия коронавируса

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил почти 21 тысячу

Чиновники объявили об урегулировании конфликта в FESCO

Что случилось этой ночью: вторник, 10 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');