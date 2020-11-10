В Петербурге закрыли дело чиновницы, закупившей ненужных лекарств на 195 млн рублей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Московский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы городского комитета по здравоохранению Людмилы Сычевской, которая обвинялась в закупке ненужных дорогостоящих лекарств. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Дело прекращено на этапе предварительных слушаний в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (в данном случае два года).

Сычевская с декабря 2012 года занимала должность начальника управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий комитета по здравоохранению. По версии обвинения, женщина с 2013 года по 2015 год не корректировала заявки на поставку лекарств для онкобольных "с целью снижения нагрузки по должности". Некоторые лекарства оказались невостребованными, у них истек срок годности. Ущерб от действий Сычевской оценили почти в 196 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье "халатность" (статья 293 УК РФ).